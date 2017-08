લશ્કરના ટોપ કમાન્ડર અબુ દુજાના સહિત ૩ આતંકી ઠાર

કાશ્મીરમાં આતંકીઓનો સામનો કરી રહેલ સેનાના જવાનોને મોટી સફળતા મળી છે. આજે વહેલી સવારે કાશ્મીરના પુલવામા જિલ્લાના કાકાપોરા વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ લશ્કર-એ-તૈયબાના ટોપ કમાન્ડર અબુ દુજાનાને ઠાર કરવામાં સફળતા મેળવી છે. આ અથડામણમાં અન્ય બે આતંકીઓને પણ ઠાર કરાયા છે. અનેક આતંકી ઘટનામાં સંડોવાયેલ અબુ દુજાનાને લાંબા સમયથી સુરક્ષાદળો શોધી રહ્યા હતા તેના ઉપર ઈનામ પણ રાખવામાં આવ્યુ હતું. ત્યારે ગત મોડી રાત્રે સુરક્ષાદળોને પુલવામાના કાકાપોરામાં અબુ દુજાના સહિત ત્રણ આતંકીઓ છુપાયા હોવાની બાતમી મળી હતી. જેના આધારે સમગ્ર વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યુ હતું. સુરક્ષાદળોએ અથડામણ દરમ્યાન એ મકાનને જ વિસ્ફોટથી ઉડાવી દીધુ હતુ જેમાં આતંકીઓ છુપાયા હોવાની સુચના મળી હતી. જેમાં આતંકી અબુ દુજાના સહિત ત્રણેય આતંકીઓ ઠાર થયા હોવાની પુષ્ટી કરવામાં આવી છે. આ સર્ચ ઓપરેશનમાં સીઆરપીએફની ૧૮૨ અને ૧૮૩ બટાલિયન, ૫૫ રાષ્ટ્રીય રાઈફલ અને એસઓજીની ટીમ જાડાઈ હતી. આતંકીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા બાદ અન્ય આતંકીઓ આ વિસ્તારમાં છુપાયા હોવાની આશંકાના આધારે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યુ છે.

