જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં ફરજ બજાવતાં અલગ-અલગ વિભાગનાં ૩પ કર્મચારીઓને મળતાં ભથ્થાં કમિશ્નરે તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવા આદેશ કર્યો છે મનપાનાં વર્ગ-૩ અને ૪નાં ૭૧ પૈકી ૩પ કર્મચારીઓની માસિક આવકમાં રૂ.૧૮૦૦ થી રર૦૦ સુધીનો કાપ થયો છે જેથી કર્મચારીઓમાં રોષની લાગણી પ્રવર્તી ગઈ છે.

