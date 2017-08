અફઘાન – હેરાતમાં આત્મઘાતી હુમલામાં ૨૯થી વધુના મોત

અફઘાનિસ્તાનના હેરાત શહેરમાં એક મÂસ્જદમાં વિસ્ફોટ થયો છે. હેરાત શહેરમાં આવેલ જવાલિયા મÂસ્જદમાં થયેલ આ વિસ્ફોટમાં ૨૯થી પણ વધુ લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે ૬૦થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. અફઘાનિસ્તાન-ઈરાન સરહદ પર આવેલ આ શહેરમાં સિયા મÂસ્જદને નિશાન બનાવી આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનુ સામે આવ્યુ છે. હેરાતની સરકારી હોÂસ્પટલના ડોક્ટર મોહમ્મદ રફીક શીરાજે જણાવ્યુ હતું કે, આ બ્લાસ્ટમાં મોતને ભેટેલ તમામ ૨૯ લોકોના મૃતદેહો ઉપરાંત તમામ ઘાયલોને હોÂસ્પટલ લાવવામાં આવ્યા છે. ઘાયલોની સારવાર ચાલી રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ આ બ્લાસ્ટ જવાલિયા મÂસ્જદના પ્રવેશદ્વાર ઉપર થયો હતો. આ સમગ્ર વિસ્તાર સિયા મુÂસ્લમ સંપ્રદાયની બહુમતિ ધરાવે છે, જેને કટ્ટર ઈસ્લામિક સંગઠનો નિશાન બનાવી રહ્યા છે. એક સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ આત્મઘાતી હુમલાવરે મÂસ્જદના પ્રવેશદ્વાર આગળ પોતાની જાતને બોંબથી ઉડાવી દીધી હતી. જ્યારે અન્ય એક હુમલાવરે મÂસ્જદની અંદર લોકો ઉપર ગ્રેનેડ ફેંક્યા હતા. સુરક્ષા અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ બન્ને આતંકીઓને ઠાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. જાકે હજી સુધી કોઈ આતંકી સંગઠને આ હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી. જાકે, આ હુમલા પાછળ કટ્ટર આતંકી સંગઠન ઈસ્લામિક સ્ટેટનો હાથ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે સુરક્ષાદળોએ સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

