દિગ્વિજયસિંહને તેલંગાણાના પ્રભારી પદેથી હટાવી દેવાયા

કોંગ્રેસે હવે સંગઠનાત્મક પરિવર્તન કરતા પોતાના સીનિયર નેતા દિÂગ્વજયસિંહને તેલંગાણાના પ્રભારી પદ પરથી હટાવી દીધા છે.

આ પહેલા દિગ્વિજયસિંહ પાસેથી એપ્રિલ મહિનામાં ગોવા અને કર્ણાટકની જવાબદારી પણ લઈ લેવામાં આવી હતી. આમ, હવે દિગ્વિજયસિંહ પાસે માત્ર આંધ્રપ્રદેશનો પ્રભાર રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી બદલાઈ રહેલ રાજકીય પરીપેક્ષમાં દિગ્વિજયનુ ઘટી રહેલ કદ હાઈકમાન્ડ તેમનાથી નારાજ હોવાના સંકેત આપી રહ્યુ છે. દિગ્વિજયસિંહને લગભગ ૪ વર્ષ પહેલા તેલંગાણાના પ્રભારી બનાવાયા હતા.

તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન જ દિÂગ્વજયસિંહે ચોંકાવનારો આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેલંગાણા પોલીસ ડમી ઈસ્લામિક વેબસાઈટ બનાવીને મુÂસ્લમ યુવકોને ફસાવી રહી છે.

આ ઉપરાંત વિધાનસભાની ચુંટણીમાં પાર્ટીના ખરાબ પ્રદર્શનને લઈને પણ દિગ્વિજયસિંહ હાઈકમાન્ડ નારાજ હતો. આ ઉપરાંત ગોવામાં પણ તે સરકાર બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ત્યારે હવે તેલંગાણાનો પ્રભાર છિનવાયા બાદ એવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, આંધ્રપ્રદેશનો પ્રભાર છિનવાશે કે રહેશે.

