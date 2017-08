પાકિસ્તાને સ્વીકાર્યુ કાશ્મીર મુદ્દે ચીન કરી રહ્યુ છે મદદ

છેલ્લા કેટલાક સમયથી કાશ્મીર મુદ્દે ચીન હસ્તક્ષેપ કરી રહ્યુ હોવાના આક્ષેપ ઉઠી રહ્યા છે ત્યારે પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ જનરલ કમર જાવેદ બાજવાએ જાહેરમાં સ્વીકાર્યુ છે કે કાશ્મીર મુદ્દે ચીન પાકિસ્તાનને મદદ પુરી પાડી રહ્યુ છે. બાજવાએ કાશ્મીર, એનએસજી અને શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન મુદ્દે સહયોગ આપવા બદલ ચીનનો ખાસ આભાર માન્યો હતો. રાવલપીંડી ખાતે યોજાયેલ ચીની દૂતાવાસના એક કાર્યક્રમમાં પાકિસ્તાન આર્મી ચીફે ચીનને સમગ્ર વિસ્તારમાં પોતાનુ મહત્વપૂર્ણ સાથી ગણાવ્યુ હતું. તેમણે જણાવ્યુ હતું કે દ્વિપક્ષીય સંબંધોથી બન્ને દેશોને લાભ થયો છે. બાજવાએ જણાવ્યુ હતું કે આ પરસ્પર વિશ્વાસ, સન્માન, સમજણ અને સહયોગ પર આધારીત સંબંધ છે. અમારી મિત્રતા દિવસેને દિવસે વધુ ગાઢ બની રહી છે. એનએસજીમાં સભ્ય પદ્દનો મુદ્દો હોય, કાશ્મીરનો મુદ્દો હોય કે પછી શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠનમાં પાકિસ્તાનને સભ્ય પદ્દ અપાવવાનો મુદ્દો તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર સતત સમર્થન બદલ પાકિસ્તાન ચીનનુ હંમેશા રુણી રહેશે. જનરલ બાજવાએ ચીનને પાકિસ્તાનનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ રણનીતિ ભાગીદાર ગણાવ્યુ હતું.

મહત્વનુ છે કે ચીન ભારતના અનેક મુદ્દે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર રોડા નાખવાનુ કામ કરશે. એનએસજીમાં ભારતના સભ્યપદનો મામલો માત્ર ચીનના વિરોધના કારણે અટકેલો છે. આ ઉપરાંત ચીને જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી અઝહર મહેમુદને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકી જાહેર કરવાના ભારતના પ્રસ્તાવને બે વખત પોતાનો વીટો પાવર વાપરીને ફગાવ્યો છે.

