જૂનાગઢ કોર્પોરેશને સફાઈ કર્મચારીઓને રાધનપુર ખાતે સફાઈ કામગીરી માટે મોકલ્યાં છે ગઈકાલે જૂનાગઢ કોર્પોરેશન ખાતેથી આ કર્મચારીઓની બસને પદાધિકારીઓએ લીલી ઝંડી આપી અને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.