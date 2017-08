જૂનાગઢ ; વાડલા ફાટક પાસેથી મારૂતિ ઝેનમાંથી ૧૧૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ સાથે આરોપીને ઝડપી લેતી પોલીસ

જૂનાગઢ આરઆરસેલનાં પીએસઆઈ એન.જી.જાડેજા તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ગીરૂભા, દિપકભાઈ, ડીએસસી પદુભા સહિતનાં સ્ટાફે ગઈકાલે વાડલા ફાટક પાસેથી મારૂતિ ઝેન કાર નં.જીજે ૧ બીપી ૧૯૮૪ને અટકાવી તેની તલાસી લેતાં આ કારમાંથી ૧૧૩ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ઝડપી લીધો હતો જયારે આરોપી ઈસ્માઈલ આરબ સમાને કુલ રૂ.૯૪૪ર૦નાં મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લઈ તેનાં વિરૂધ્ધ પ્રોહીબ્રીશન કલમ ૬૬-બી, ૬પએ/ઈ, ૧૧૬(ર)બી, ૯૮ (ર), ૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરેલ છે આ બનાવની વધુ તપાસ વંથલીનાં પીએસઆઈ આર.બી.ગઢવી ચલાવી રહ્યાં છે.

