કેશોદનાં સોંદરડા ગામેથી ૪૦૯ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ ઝડપાયો

કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનનાં મદદનીશ પોલીસ અધિકારી સંજય ખરાત અને સ્ટાફે ચોક્કસ બાતમીનાં આધારે કેશોદ તાલુકાનાં સોંદરડા ગામે દારૂ અંગે દરોડો પાડતાં રણજીતનગર વિસ્તારમાં રહેતાં વલ્લભ વીરાભાઈ ચાવડાનાં રહેણાંક મકાનમાંથી તથા કારમાંથી જુદી-જુદી બ્રાન્ડની બોટલ નંગ-૪૦૯ કિંમત રૂ.ર૦૪પ૦૦ તથા કાર રૂ.પ૦૦૦૦ તથા મોબાઈલ ફોન-ર રૂ.૧૦૦૦ મળી કુલ રૂ.રપપપ૦૦નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ છે આ રેઈડ દરમ્યાન આરોપી નાસી છુટયો હતો તેમજ પ્રોબેશ્નલ પીએસઆઈ પી.જે.બોદરે આરોપી વિરૂધ્ધ પ્રોહીબ્રીશન એકટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરેલ છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

