ટામેટા પછી ડુંગળીના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા

દિલ્હીમાં ટામેટા પછી હવે ડુંગળીના ભાવો આસમાને પહોંચ્યા છે. દેશની રાજધાનીમાં ટામેટાના ભાવ તો ઘણા સમયથી વધ્યા છે અને હવે ડુંગળીની કિંમત લોકોને રડાવી રહી છે. દિલ્હીની ગાજીપુર મંડીમાં ડુંગળીના ભાવમાં જારદાર વધારો થયો છે.

ગત સપ્તાહ સુધી ગાજીપુર મંડીમાં ૨૦ રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહેલી ડુંગળીની કિંમત શનિવારે ૨૫થી ૨૭ રૂપિયે કિલો થઈ ગઈ હતી. બજારમાં શાકભાજી ખરીદવા આવેલા વેદ પ્રકાશે કÌšં હતું કે મોંઘા શાકભાજીના કારણે તેમણે પાંચ કિલો ડુંગળી ખરીદી છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે મંડીમાં ટામેટાના જથ્થાબંધના ભાવ કે છૂટક કિંમતમાં વધુ ફરક નથી. ડુંગળી અને ટામેટાની મોંઘવારીના કારણે ભોજનનો સ્વાદ બગડ્યો છે.

છેલ્લા એક મહિનાથી ટામેટાની કિંમતમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી. દિલ્હીમાં હાલ શિમલા અને બેંગલુરુના ટામેટા વધુ વેચાય છે. જ્યારે અહીં ટામેટાનો જથ્થાબંધ ભાવ શ્ ૫૦ આસપાસ છે તો છૂટક કિંમત શ્ ૭૦ કે તેથી વધુની હોય છે.

અહીં લક્ષ્મીનગર વિસ્તારમાં ડુંગળી ૪૦ રૂપિયે કિલો તો ટામેટા ૮૦ રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહ્યા છે. એક ગૃહિણીએ કÌšં હતું કે મોંઘા ટામેટાના કારણે તેમનું મહિનાનું બજેટ સપ્તાહના બજેટમાં સમેટાઈ ગયું છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે રસોઈમાં ત્રણ ટામેટાના બદલે હવે દોઢ ટામેટાથી ચલાવે છે અને ભોજનનો સ્વાદ જાળવવાની કોશિશ કરે છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.