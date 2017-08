એનડીએના ઉમેદવાર વેંકૈયા નાયડુ બન્યા ઉપરાષ્ટ્રપતિ

હામિદ અન્સારી પછી આગામી ઉપરાષ્ટપતિની ચૂંટણી માટે શનિવારે સવારે ૧૦ વાગ્યાથી વોટિંગ શરૂ થયું હતું. પાંચ વાગ્યા સુધી કુલ ૭૮૫ સાંસદોમાંથી ૭૭૧ સાંસદોએ વોટિંગ કર્યું હતું. કુલ ૯૮.૨૧% વોટિંગ થયું હતું. સાંજે સાત વાગે પરિણામની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. વેંકૈયા નાયડુને ૫૧૬ વોટ તો ગોપાલક્રૃષ્ણ ગાંધીને ૨૪૪ વોટ મળ્યા હતા. આથી વેંકૈયા નાયડુ દેશના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ૭૭૧ વોટમાંથી ૧૧ વોટ રદ્દ કરી નાંખવામાં આવ્યા હતા.

એનડીએના વેંકૈયા નાયડૂ અને વિપક્ષ તરફથી મહાત્મા ગાંધીના પૌત્ર ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી ચૂંટણી મેદાનમાં છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રથમ વોટ આપીને મતદાનની શરૂઆત કરાવી હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.