રાજ્યસભામાં અહમદ પટેલ, સ્મૃતિ ઈરાની અને અમિત શાહ વિજેતા

ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની ત્રણ બેઠકોની ચુંટણીમાં મંગળવારે રાત્રે નાટ્યાત્મક ઘટનાક્રમમાં ત્રીજી બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અહમદ પટેલની જીત થઈ છે. જ્યારે અન્ય બે બેઠકો પર ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની જીત થઈ છે. જાકે આ બે બેઠકોની જીતની ખુશી ત્રીજી બેઠકની હારમાં ખોવાઈ ગઈ હતી. ત્રીજી બેઠક માટે અહમદ પટેલ અને ભાજપ તરફથી બળવંતસિંહ રાજપુત વચ્ચે સીધી ટક્કર હતી. જેને લઈને અડધી રાત સુધી હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલ્યો હતો. કોંગ્રેસે પોતાના બે બાગી ધારાસભ્યો ભોળાભાઈ ગોહિલ, રાઘવજી પટેલનો મત રદ્દ કરવા ચુંટણીપંચમાં ફરીયાદ કરી હતી. કારણકે, તેમણે મતદાન સમયે પોતાનો મત ભાજપના પ્રતિનિધિને દેખાડ્યો હતો. જેને લઈ કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ સમગ્ર વિવાદના કારણે મોડી રાત સુધી મતોની ગણતરી અટવાઈ પડી હતી. અડધી રાત્રે બન્ને પક્ષના દિગ્ગજ નેતાઓ ચુંટણીપંચની ઓફિસે પહોંચ્યા હતા અને પોતપોતાની દલીલો કરી હતી. જાકે, અંતે ચુંટણીપંચે આ બન્ને વોટને રદ્દ કરીને બાકીના મતની ગણતરી હાથ ધરવા આદેશ આપ્યો હતો. રાત્રે એક વાગ્યે મત ગણતરી શરુ થઈ હતી અને બે વાગ્યે પરિણામ જાહેર થયા હતા. જેમાં અહમદ પટેલ, સ્મૃતિ ઈરાની અને અમિત શાહને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

