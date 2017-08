અમિત શાહ ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામુ આપશે

ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામુ આપે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવમાં આવી રહી છે. અમિત શાહ પ્રથમ વખત રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. ​ મંગળવારે યોજાયેલી રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં તેમને 46 મત મળ્યા હતા. જ્યારે ભાજપના જ સ્મૃતિ ઈરાની પણ 46 મત સાથે વિજયી બન્યા હતા. પરંતુ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા બળવંત સિંહ રાજપૂતને 38 મત મળ્યા હતા અને તેમનો પરાજય થયો હતો. બીજી તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર એહમદ પટેલ પણ 44 મત સાથે વિજયી બન્યા હતા.સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અમિત શાહ બુધવારે બપોરે ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામુ આપી શકે છે. અમિત શાહ 1997માં પ્રથમ વખત વિધાનસભાની ચૂંટણી જીત્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ 1998, 2002, 2007 અને 2012 એમ સળંગ ચાર વખત વિજયી રહ્યા હતા. જ્યારે 2002માં તેઓ મિનિસ્ટર બન્યા હતા. અમિત શાહની ધારાસભ્ય તરીકેની કારકિર્દી 20 વર્ષ લાંબી રહી છે અને તેઓ 1997માં પ્રથમ વખત સરખેજની બેઠક પરથી ચૂંટાયા હતા.

