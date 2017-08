મરાઠા મોર્ચા ક્રાંતિને લઈને મુંબઈનુ જનજીવન થયુ ઠપ

મરાઠા સમાજ દ્વારા સરકારી નોકરીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ૧૬ ટકા અનામતની માંગ સાથે આજથી ફરી આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યુ છે. આજે સવારે મુંબઈમાં વિશાળ મરાઠા માર્ચ ક્રાંતિનુ આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. જેના કારણે વહેલી સવારથી જ મુંબઈમાં કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ થઈ જવા પામ્યો છે. આ માર્ચમાં કોઈ નારેબાજી કે ભાષણબાજી નહીં હોય, તેમજ કોઈ રાજકીયપક્ષનુ બેનર પણ નહીં લગાડવામાં આવે. આ મોર્ચા ક્રાંતિ સામાજિક હશે અને સમાજની માંગણીઓને ઉઠાવવામાં આવશે. આ માર્ચમાં જાડાવા માટે લોકો મંગળવારથી જ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાંથી મુંબઈ પહોંચી ચુક્યા હતા. જેના કારણે સમગ્ર મુંબઈ શહેર ભગવા રંગના ઝંડાઓથી છવાઈ ગયુ હતું. મુંબઈ-પૂણે, મુંબઈ-નાસિક હાઈવે પર પણ ચક્કાજામ જાવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત મુંબઈ આવતી બસો અને ટ્રેનમાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો મુંબઈ પહોંચ્યા છે. મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન સહિત અન્ય રાજ્યોમાં રહેતા મરાઠી સમાજના લોકો પણ આ માર્ચમાં ભાગ લેવા મુંબઈ પહોંચ્યા છે. જેના કારણે મુંબઈમાં ઠેર-ઠેર રસ્તાઓ બંધ છે. ભાઈખલામાં આવેલ જીજામાતા ઉદ્યાનથી આ માર્ચનો પ્રારંભ થયો છે.

જે ઉડાણ પુલથી આઝાદ મેદાન પહોંચશે.આ માર્ચમાં ૨૦ લાખ લોકોએ ભાગ લીધો હોવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. માર્ચને લઈ મુંબઈની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક પોલીસ ઉપરાંત રીઝર્વ પોલીસ ફોર્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

