જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં જનરલ બોર્ડની કાર્યવાહી દરમ્યાન ર૬ વખત લાઈટ બંધ થતાં ભારે વિવાદ

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની આજે જનરલ બોર્ડની બેઠકમાં ર૬ વખત લાઈટ ગુલ થવાનાં બનાવનાં પગલે શાસકપક્ષનાં સભ્યો ઉકળી ઉઠયાં હતાં અને રોશની શાખાનાં ઈજનેરને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગણી પણ કરવામાં આવી હતી.

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં જનરલ બોર્ડની મહત્વની બેઠક આજે કોર્પોરેશન ખાતે નવનિર્મિત હોલમાં મળી હતી આ બેઠકમાં મેયર આદ્યશકિતબેન મજમુદાર, ડે.મેયર ગિરીશભાઈ કોટેચા, સ્ટેન્ડીંગ કમિટીનાં ચેરમેન નિલેશભાઈ ધુલેશીયા, શાસકપક્ષનાં નેતા પુનિત શર્મા અને દંડક મીનાબેન મકવાણા તેમજ પદાધિકારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં. જયારે વિરોધપક્ષ કોંગ્રેસનાં કોર્પોરેટરો પણ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતા આજે જનરલ બોર્ડની આ બેઠકમાં પ્રજાકીય પ્રશ્ને ગરમાગરમ ચર્ચાઓ ઉઠવા પામી હતી કમિશ્નર વી.જે.રાજપુત અને મનપાનાં પદાધિકારીઓ પણ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં આજની આ બેઠકમાં આગામી જન્માષ્ટમીનો તહેવાર, ભવનાથ ખાતે લોકમેળો તેમજ સ્વાતંત્ર્યપર્વની ઉજવણી અંતર્ગત વિવિધ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. આ દરમ્યાન સામાન્ય સભામાંજ ર૬ વખત લાઈટ બંધ થતાં જનરલ બોર્ડમાં ભારે વિવાદ સર્જાયો હતો અને શાસકપક્ષનાં સભ્યો જ ઉકળી ઉઠયાં હતાં.સામાન્ય સભામાં વિજ પ્રવાહ બંધ થવાનાં મામલે ભારે વિવાદ થયો હતો અને ભાજપનાં નગરસેવકોએ દેકારો મચાવી દઈ રોશની શાખાનાં ઈજનેર હાજાભાઈ ચુડાસમાને સસ્પેન્ડ કરવા અને કોન્ટ્રાકટરનું પેમેન્ટ અટકાવવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો

