જૂનાગઢમાં ચોરાઉ મુદ્દામાલ વેચવા જતા બે ઝડપાયા

જૂનાગઢ રેન્જના આઈજીપી ડો.રાજકુમાર પાન્ડીયન તથા પોલીસ અધિક્ષક નીલેશ જાજડીયાની સુચનાથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પીઆઈ આર.એલ.રાઠોડ તથા એલસીબી સ્ટાફના પીએસઆઈ એમ.કે.મકવાણા તથા પો.હેડ કોન્સ. એસ.એમ.દેવરે તથા પો.કોન્સ. રોહીતભાઈ ધાધલ, પ્રતીક સુરેશભાઈ, સબીરખાન આલમખાન, ઈન્દ્રજીતસિંહ રણવીરસિંહ, મજીદખાન હુસેનખાન, સાજીદખાન યુસુફખાન, મેણસીભાઈ ગીગાભાઈ વગેરે પો.સ્ટાફના માણસો શહેર વિસ્તારમાં ચોરીના બનેલ ગુના શોધવા સારૂ પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન પો.કોન્સ.રોહીતભાઈ ધાધલ તથા પ્રતિક સુરેશભાઈને ખાનગી રાહે હકીકત મળેલ કે કીશન ઉર્ફે બીટુ રમેશભાઈ પરમાર કોળી(ઉ.વ.૧૯) તથા રોહીત રમેશભાઈ વાઘેલા વાલ્મીકી(ઉ.વ.ર૦)રહે. બંને ગેંડારોડ ટેલીફોન એકસચેન્જની બાજુમાં જૂનાગઢવાળાઓ ચોરી કરેલ મુદ્દામાલ સાથે કોથળામાં પાનાસોનીક કંપનીના હોમ થીયેટર રૂ.પપ૦૦, સન્સુઈ કંપનીની એલઈડી ટીવી રીમોટ સાથે કિ.રૂ.૧૦,૦૦૦, પાણીની ઈલેકટ્રોનિક મોટર કિ.રૂ.પ૦૦, ઈલેકટ્રોનીક ટેબલ ફેન કિ.રૂ.૩૦૦ મળી કુલ મુદ્દામાલ સાથે રૂ.૧૭૩૦૦ તથા બીજા કોથળામાં લીનોવો કંપની કોમ્પ્યુટર, મોનીટર, સીપીયુ, કી-બોર્ડ તથા મોડેમ જેની કુલ કિ.રૂ.પ૦૦૦ મળી કુલ કિ.રૂ.રર૩૦૦નો મળી આવેલ આ બંને આરોપીઓએ આ મુદ્દામાલની ચીજ વસ્તુઓ જવાહર રોડ ઉપરથી આવેલ દુકાનમાંથી તથા ટેલીફોન એકસચેન્જમાંથી ચોરી કરેલી હોય બંને આરોપીને ધોરણસર અટક કરવામાં આવેલ છે જે બે અનડીટેકટ ઘરફોડ ચોરી ડીટેકટ કરવામાં આવેલ છે અને વધુ તપાસ એ ડીવીઝન પોલીસને સોંપવામાં આવી છે.

