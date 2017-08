૧પમી ઓગષ્ટ સ્વાતંત્ર્ય પર્વની આન-બાન અને શાનથી સર્વત્ર ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે ત્યારે જૂનાગઢ જીલ્લાના ખેલ મહાકુંભના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગિરનાર ઉપર ધ્વજવંદન કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે નગરજનોને આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે. વધુ વિગત માટે અમીત મો.નં.૮૦૦૦૬૦પર૧૭, તૌફીક મો.નં.૮૧ર૮૧૧૩૮૩૮, હસીમ મો.નં.૭૭૭૯૦ ૪૧૦૯૯ ઉપર સંપર્ક સાધવા યાદીમાં જણાવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.