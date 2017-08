જૂનાગઢ તાલુકા કક્ષાનાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વ ૧૫ મી ઓગષ્ટની ઉજવણી જુનાગઢ તાલુકાનાં ઈવનગર ગામે ગ્રામપંચાયત કચેરી ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે સાથોસાથ ૧૪ મી ઓગષ્ટનાં રોજ સવારે ૭ કલાકે આ જ સ્થળે સામુદાયીક યોગ કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ બંને કાર્યક્રમમાં આમ જનતા તથા અગ્રગણ્ય નાગરીકોએ ઉપસ્થિત રહેવા મામલતદાર ગ્રામ્યની યાદીમાં જણાવાયું છે

