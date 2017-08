શ્રાવણ વદ પાંચમ એટલે કે નાગ પંચમીની આજે જૂનાગઢ સહિત શહેરભરમાં ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે નાગ દેવતાના મંદિરે વ્હેલી સવારથી જ પુજન સહીતના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહયા છે. આ ઉપરાંત ઝાંઝરડા ગામ ખાતે બીરાજતા ખેતલીલા દાદાના મંદિરે પણ પુજન-ભજન-ભોજન સહિતના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહયા છે.

