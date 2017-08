જૂનાગઢ મહાનગરપાલીકા દ્વારા આ વર્ષે ભવનાથ ખાતે રીંગ રોડ ઉપર સાતમ આઠમના તહેવાર સબબ મેળાનું પ્રથમવાર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેળાને સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી અને મેળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડયા હતા.

