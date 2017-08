આગામી સોમવારે શ્રાવણમાસનો છેલ્લો દિવસ અને ભાદરવી અમાસ હોય જૂનાગઢ ભવનાથ તળેટી વિસ્તારમાં આવેલાં સુપ્રસિધ્ધ દામોદરકુંડ ખાતે પિતૃતર્પણ વિધિ માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડશે અને પિતૃ દેવો ભવ ઃ ની ઉકિતને સાર્થક કરશે. ગઈકાલે શ્રાવણી એકાદશીએ પણ દામોદરકુંડ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડયાં હતાં.

