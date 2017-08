ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનાં હસ્તે ગઈકાલે નવનિર્મિત બનેલાં દામોદરકુંડનાં લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો આ તકે મહાનગરપાલિકાનાં પદાધિકારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.