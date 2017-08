જૂનાગઢ અને સોરઠ પંથકમાં આજે સવારથી જ ઘટાઘોર વાદળો વચ્ચે હળવાથી ભારે વરસાદનો દૌર શરૂ થયો છે અને ઠંડકતા પ્રસરી ગઈ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.