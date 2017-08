જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી તા.રપ સપ્ટેમ્બરનાં રોજ ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણીનો માહોલ શરૂ થશે આ વખતે બે દસમ હોવાથી બાર દિવસ ગણપતિ ઉત્સવ યોજાશે જયારે મહારાષ્ટ્રનાં મુંબઈ ખાતે પરાપૂર્વ રીતે ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણીનો માહોલ શરૂ થઈ ગયો છે ઠેર-ઠેર પંડાલો બનાવવામાં આવ્યા છે અને તૈયારીને ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

