જૂનાગઢ જીલ્લામાં ગઈકાલે વહેલી સવારથી જ વરસાદ શરૂ થયો હતો અને મગફળીનાં પાકને જરૂરિયાત હતી તેવા સમયે જ આ વરસાદ પડતાં ખેડુત પુત્રોમાં હરખની હેલી ઉઠી હતી મળતી વિગત અનુસાર માંગરોળમાં ૬ ઈંચ, કેશોદમાં ર ઈંચ, વિસાવદરમાં ૩ ઈંચ, માણાવદરમાં અઢી ઈંચ, મેંદરડામાં ૧ા ઈંચ અને ભેંસાણમાં ૧ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.

