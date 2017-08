જૂનાગઢમાં છેલ્લાં ત્રણ દિવસમાં સ્વાઈનફલુનો એક પણ કેસ નોંધાયો નથી. રજાઓમાં પણ આરોગ્ય વિભાગનાં સો કર્મચારીઓએ કામગીરી બજાવી હતી લોકોને પણ ઠેર-ઠેર ઉકાળા મળી રહે તે માટેનાં જૂનાગઢ શહેરમાં સ્ટોલો ખોલવામાં આવ્યા છે.

