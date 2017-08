જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં ગણેશ ચતુર્થીનાં આજનાં પાવનકારી પર્વે ગણપતિ ઉત્સવનો ભકતિભાવભેર પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને ઠેર-ઠેર ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવણી શરૂ થઈ છે.

