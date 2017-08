જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે કેપ્ટન સતિષચંદ્ર વિરડાની નિમણુંક કરવામાં આવી છે આ નિમણુંકને કોંગ્રેસ પક્ષનાં કાર્યકતા, આગેવાનોએ આવકારી અને અભિનંદન સાથ શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.