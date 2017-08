જૂનાગઢ શહેરમાં ૧૧૦ કરતાં વધારે સ્થળોએ ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ગણેશ ચર્તુથીનાં પાવનકારીપર્વે ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે જૂનાગઢ શહેરનાં અનેક વિસ્તારોમાં મોટા મંડપો ઉભા કરી અને સવારથી જ પૂજન-અર્ચન-આરતી સહિતનાં કાર્યક્રમો તેમજ રાત્રીનાં ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. શહેરનાં અંબિકા ચોક વિસ્તારમાં પણ ગણેશજીનું સ્થાપન કરી અને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. જયારે થાણા રોડ (હેડ-કવાર્ટસ) ખાતે ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહેલ છે જયારે વણઝારી ચોક યુવક મંડળ દ્વારા પણ ગણેશ ઉત્સવ ઉજવણીનો પ્રારંભ થયો છે આ ઉપરાંત નવા નાગરવાડા વિસ્તારમાં શેરી નં.૧ ખાતે આવેલ રોનક એપાર્ટમેન્ટમાં ગૌરીનંદન યુવક મંડળ દ્વારા ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વિધ્નહર્તા દેવની ભકિતમાં જૂનાગઢ શહેરની જનતા લીન બની છે અને ભકિતમય વાતાવરણ સર્જાયું છે. જૂનાગઢમાં ગણપતિ ઉત્સવની ઠેર ઠેર ઉજવણી

