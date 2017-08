જૂનાગઢ રેન્જ આઈજી રાજકુમાર પાંડીયનના આદેશથી ગઈકાલે મોડીરાત્રીના ત્રણ જીલ્લાની પોલીસે જૂનાગઢમાં કોમ્બીંગ હાથ ધર્યુ હતુ અને અસામાજીક પ્રવૃતીને નાબુદ કરવાના ભાગરૂપે આ કોમ્બીંગ કરવામાં આવ્યુ હતુ. પોલીસ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ આ કોમ્બીંગમાં જાડાયા હતા.

