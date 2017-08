મધુરમ વિસ્તારમાં ગણપતિ ઉત્સવની થઈ રહેલી ધામધુમથી ઉજવણી – વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા

જૂનાગઢ શહેરનાં મધુરમ વિસ્તારમાં ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણી ખુબ જ ઉત્સાહભેર કરવામાં આવી રહી છે અને વિવિધ કાર્યક્રમો પણ ઉલ્લાસભેર ઉજવવામાં આવી રહ્યાં છે. પ્રમુખ પ્લાઝા મિત્ર મંડળ દ્વારા આ વર્ષે બડા ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ર૭-૮-ર૦૧૭ અને રવિવારનાં રોજ સમુહ મહાકથા તેમજ બટુક ભોજનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં ભાવિકોએ ઉમળકાં ભેર ભાગ લીધો હતો. અને આ કથાનું રસપાન પ્રફુલભાઈ ગોરે કરાવેલ હતું. આ ઉપરાંત મધુરમ બસ સ્ટોપ પાસે બડા ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા પણ ગણપતિ ઉત્સવ ભાવભેર ઉજવવામાં આવી રહેલ છે તેમજ વંથલી હાઈવે ઉપર આવેલ અક્ષર એવન્યુ એપાર્ટમેન્ટનાં રહેવાસીઓએ પણ ભગવાન ગણેશજીની સ્થાપના કરી અને પૂજન-અર્ચન-આરતી સહિતનાં કાર્યક્રમો દરરોજ યોજવામાં આવે છે. જયારે શ્યામદત એપાર્ટમેન્ટ પાસે પણ નવદુર્ગા મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. મધુરમ વિસ્તારમાં વિવિધ સ્થળોએ સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને યુવક મંડળો દ્વારા ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સવારનાં અને સાંજનાં આરતી સહિતનાં કાર્યક્રમો તેમજ જુદાં-જુદાં દિવસે રાસમંડળ, ધુનમંડળ,મહાપ્રસાદ સહિતનાં કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવે છે અને વિધ્નહર્તા દેવની આરાધનામાં મધુરમ વિસ્તાર લીન બની ગયો છે.

