ગણેશ ઉત્સવની ભાવભેર ઉજવણી અને પાંચમાં દિવસે વિસર્જનનાં કાર્યક્રમો યોજાયા

જૂનાગઢ શહેરમાં ૧૦૦ થી વધારે સ્થળોએ ગણપતિ ઉત્સવની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે ગઈકાલે ગણેશ ઉત્સવ ઉજવણીનાં પાંચમાં દિવસે ઢોલ-નગારા અને ડીજેની સંગીતમય સુરાવલી સાથે ગણપતિબાપા મોર્યા…અગલે બરસ તું જલ્દી આના….નાં નારા સાથે કેટલીક જગ્યાએ વિધ્નહર્તા દેવને વિદાય આપવામાં આવી હતી અને વિર્સજનનાં કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. હજુ પણ અનેક વિસ્તારોમાં ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવી રહેલ છે.

