આધાર અને પાનકાર્ડ લીંક કરવા કેન્દ્ર સરકારે આપેલી આખરી મુદ્દત આજે ૩૧ ઓગષ્ટનાં રોજ પુરી થવાની છે. કોઈ કરદાતા આ સુધીમાં પાન અને આધારને લીંક કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો આવકવેરા રિટર્નનું પ્રોસેસિંગ નહીં થઈ શકે.

