સાસણ ગીરનાં હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ ભાલછેલ ખાતે આવતીકાલથી ગીર મોનસૂન ફેસ્ટીવલનો પ્રારંભ કરવામાં આવનાર છે. આવતીકાલ તા.ર સપ્ટેમ્બર ર૦૧૭ સાંજના પ કલાકે ભાલછેલ ખાતે પ્રવાસન આદિ જાતિ વિકાસ અને વનવિભાગનાં મંત્રી શ્રી ગણપત વસાવાનાં હસ્તે શુભારંભ કરવામાં આવશે અને સતત ૧ માસ સુધી આ કાર્યક્રમ યોજાશે અને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

