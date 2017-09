જૂનાગઢમાં આજે જાણીતાં વકતા સંજય રાવલનો કાર્યક્રમ

જૂનાગઢ ખાતે સમન્વય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જીવનમાં પોઝીટીવ બદલાવ લઈ આવવા માટે પ્રેરણા †ોત બનતા અને અનેક લોકોએ જેમની હકારાત્મક ઉદાહરણો દ્વારા જીવનમાં વિકાસની નવી કેડી કંડારી છે તેવા અદ્‌ભુત વકતા સંજય રાવલનાં એક સેમીનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે રાત્રીનાં ૯ કલાકે કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં સરદાર પટેલ સભા ગૃહ ખાતે યોજવામાં આવી રહેલ છે. આજ તા.પ સપ્ટેમ્બરનાં રોજ યોજાઈ રહેલાં આ કાર્યક્રમમાં નગરજનોને સમન્વય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી સંજયભાઈ કોરડીયા દ્વારા ભાવભર્યું નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે.

