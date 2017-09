જૂનાગઢ અને સોરઠ પંથકમાં ગઈકાલથી વરાપ જેવું વાતાવરણ સર્જાયું છે પરંતુ સાથે જ આકાશમાં વાદળો છવાઈ ગયેલાં રહે છે અને હળવાથી ભારે ઝાપટા પડી રહ્યાં છે આજે પણ સવારથી જ હળવાથી ભારે વરસાદનાં ઝાપટાંનો દોર રહ્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.