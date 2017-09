જૂનાગઢ સર્કિટ હાઉસ ખાતે આજે બપોરનાં ૧૧ કલાકે ભાજપ દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. ભાજપનાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ દ્વારા આગામી તા.૧૦-૯-ર૦૧૭નાં રોજ યુવા ટાઉન હોલ સંવાદનો કાર્યક્રમ યોજાનાર છે ત્યારે આ કાર્યક્રમનાં ભાગરૂપે આજે આ બેઠક યોજવામાં આવી હતી. જેમાં પદાધિકારીઓએ વિસ્તૃત વિગતો આપી હતી.

