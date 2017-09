ભાદરવી પૂનમનાં પર્વે અંબાજી માતાજીનાં મંદિરે ભાવિકો ઉમટી પડયાં

આજે ભાદરવી પૂનમ હોય તેનું ઘણું જ મહત્વ છે આજે અંબાજી માતાજીનાં મંદિરે ભાવિકોનો મોટો પ્રવાહ ઉમટી પડયો છે. અરવલ્લીની ગિરિકંદ્વા કહો કે આરાસુરનો પર્વત આ પ્રાચીન ગિરિમાળામાં બિરાજમાન જગતજનની માં અંબાનાં ધામ અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમનો મેળો દિવસો થયાં શરૂ થઈ ગયો છે અને પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ સતત ગામેગામથી ઉમટી પડયો છે. ત્રણસો વર્ષ જૂની પદયાત્રાની પરંપરા છે. ઉત્તર ગુજરાતનાં દાંતા તાલુકામાં આવેલું અંબાજી માતાજીનું મંદિર વનરાજીથી ભરપુર ખીલેલું હોય છે અંબાજી મંદિરમાં માતાજીની મૂર્તિ નથી પરંતુ વિષાયંત્રની પૂજા થાય છે. અંબાજી મંદિર એ પ૧ શકિતપીઠ પૈકીની એક પરમ પવિત્ર શકિતપીઠ છે ગુજરાત અને દેશનાં લાખો કરોડો શ્રધ્ધાળુઓની આસ્થાનું પ્રતિક અંબાજી નજીકનાં ગબ્બરધામમાં પ૦૦ વર્ષથી અખંડ જયોત પ્રગટી રહી છે. ભાદરવી પૂનમનાં આ મેળામાં માં અંબાનાં દર્શને હજ્જારો ભાવિકો ઉમટી પડયાં છે. રથ, માંડવી, ધજા સાથે જય અંબે…નાં ઘોષ સાથે અંબાજી માતાજીનાં મંદિરે અવિરત પ્રવાહ ઉમટી રહ્યો છે.

