જૂનાગઢનાં કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતેથી કેન્દ્રીય મંત્રી પુરૂષોતમ રૂપાલાનાં હસ્તે નર્મદા રથનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવેલ હતું આ રથ શહેરનાં વિવિધ વોર્ડમાં ફરશે અને નગરજનોને માં નર્મદાનાં મહત્વની જાણકારી અપાશે તેમજ જુદાં-જુદાં કાર્યક્રમો પણ યોજાશે.

