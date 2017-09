મેંદરડા અને વંથલી બાદ ગઈકાલે માણાવદરમાં ખેડુત આક્રોશ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. પાક વિમાનાં પ્રશ્ને નવતર લડત આપવાનું એલાન ધારાસભ્ય જવાહરભાઈ ચાવડાએ કર્યું હતું આ તકે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે મશ્કરીરૂપ મંજુર થયેલી પાક વિમાની રકમનાં ચેક ખેડુતો પરત મોકલાવશે. ખેડુતો પોતાનાં બેન્ક ખાતામાંથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી-ભારત સરકારનાં નામનાં ચેક લખીને પરત કરશે.

