વિશ્વ પ્રસિધ્ધ એશિયાઈ સિંહોને મધ્યપ્રદેશનાં કુનો અભ્યારણ્યમાં ખસેડવાની કવાયત નિર્ણાયક તબક્ક તરફ આગળ વધી રહી છે અને ગિરમાંથી સિંહોને મધ્યપ્રદેશ મોકલવા તૈયારી શરૂ થઈ છે. વનવિભાગ દ્વારા રેડીયો કોલર મારફત સિંહોનાં બે પ્રાઈડને ઓબઝવ્રેશનમાં મુકવામાં આવ્યાં છે.

