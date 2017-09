જૂનાગઢમાં ગઈકાલે સરદારબાગ ખાતે એેકત્ર થયેલાં ખેડુતોએ પાક વિમાનાં પ્રશ્ને ધારાસભ્ય હર્ષદભાઈ રીબડીયાની આગેવાની હેઠળ તાલુકા સેવાસદન ખાતે પહોંચ્યા હતા અને કચેરીનાં દરવાજા પાસે ગૌરવપથ ઉપર જ ખેડુતોએ બેસીને રામધુન બોલાવા માંડી હતી અને એક તકે તો ચક્કાજામ સર્જી દિધો હતો.

