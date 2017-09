ભવનાથ વિસ્તારમાં પ્રવાસી જનતાને સુવિધા પ્રાપ્ત થાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવા બુલંદ માંગણી

જૂનાગઢ જીલ્લાનું મુખ્ય મથક એવું જૂનાગઢ શહેર અને જીલ્લો રાજકીય, સામાજીક, ઐતિહાસીક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે પણ અનેકગણું મહત્વ ધરાવે છે ત્યારે આ જીલ્લાનાં વિકાસની પ્રક્રિયા પુરજાશથી હાથ ધરવાની સાથો સાથ ગિરનાર ક્ષેત્રનો વિકાસ પણ એટલો જ જરૂરી છે. ગુજરાતનાં પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા જેના વિકાસને વેગવંતો બનાવવા આયોજનો હાથ ધરવામાં આવ્યાં છે અને ભવનાથનાં વિકાસ માટે ખાસ સુવિધાઓ ઉભી કરવાં તંત્ર કાર્યરત બનેલ છે પરંતુ જાવાની વાત એ છે કે ચાર દાયકા થવા છતાં પણ હજી રોપવેની કામગીરી પૂર્ણ થઈ નથી. શરૂ જ હજુ હમણાં થઈ છે ત્યારે આપણે આશા રાખીએ કે, ઝડપથી આ કામગીરી પૂર્ણ થાય અને અંબાજી માતાજીનાં મંદિરનો રોપ-વે મારફત પણ અનેક શ્રધ્ધાળુઓ લાભ લઈ શકે ત્યારે રાજય સરકાર દ્વારા પ્રવાસી જનતાને પુરતી સુવિધા પ્રાપ્ત થાય તેવી રહેવા-જમવા સહિતની સુવિધાઓ ઉભી કરવા માંગણી ઉઠવા પામી છે.

