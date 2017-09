જૂનાગઢમાં રાધાદામોદરજી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આવતીકાલ તા.૧૦ સપ્ટેમ્બરનાં સાંજના ૬ થી ૮ કલાકે રાધાદામોદરજી મંદિર ખાતે ચુનરી મનોરથ ઉજવવામાં આવશે. આ મનોરથનો લાભ લેવા વૈષ્ણવજનો તેમજ ધર્મપ્રેમી જનતાને ભાવભર્યું નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.