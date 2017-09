પ્રાચીન ગરબીને પાંચ થેલી સિમેન્ટ અથવા ગ્રીટનું ટ્રેકટર આપવા સ્થાયી સમિતિમાં નિર્ણય

જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિની બેઠક અધ્યક્ષ નિલેશભાઈ ધુલેશીયાની ઉપÂસ્થતિમાં મળી હતી અને જુદાં-જુદાં કામોને મંજુરી આપવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને જૂનાગઢ શહેરમાં થતી પ્રાચીન ગરબીને પાંચ થેલી સિમેન્ટ અથવા ગ્રીટનું ટ્રેકટર આપવામાં આવશે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના કુલ વોર્ડ નં.૧ થી ર૦માં આવેલ તમામ વિસ્તારોમાં યોજવામાં આવતી પ્રાચીન ગરબીને જીવંત રાખવા તથા પ્રાચીન ગરબીને પ્રોત્સાહન આપવાના ભાગરૂપે ગરબી દીઠ પાંચ થેલી સિમેન્ટ વિકલ્પે ગ્રીટનું ટ્રેકટર (બંનેમાંથી જે જરૂરી હોય તે એક) ગરબીનાં સ્થળો ઉપર કામગીરી કરી આપવા માટે અધ્યક્ષસ્થાનથી ઠરાવ કરી પ્રાચીન ગરબીઓમાં તત્કાલ ધોરણે જરૂરી કામગીરી કરવા લગતશાખાને અનુરોધ કરવામાં આવેલ છે.

