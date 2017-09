જૂનાગઢનાં કડીયાવાડ વિસ્તારમાં કુવા વાડી ગલીમાં ગઈકાલે ૩ ફુટ ઉંડો અને ૬ ફુટ પહોળો ભુવો પડી ગયો હતો સદનસીબે કોઈ જાનહાની ન થતાં લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.