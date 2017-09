જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં વોર્ડ નં.૧-ર-૩-૪-પ અને ૭ નો સેવાસેતુ કાર્યક્રમ ગઈકાલે યોજાયો હતો જેમાં કુલ ૩૪ર૭ અરજીઓ આવી હતી તે તમામનો સ્થળ ઉપર જ નિકાલ કરી ૧૦૦ ટકા કામગીરીનું લક્ષ્યાંક પુરૂં પાડવામાં આવ્યું હતું.

