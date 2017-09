ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિનાં શહેરી વિસ્તારનાં ચુંટણી નિરીક્ષક નરેશ રાવલ આજે જૂનાગઢ આવ્યા છે અને તેઓની વિશેષ ઉપÂસ્થતિમાં બપોરનાં ૪ વાગ્યે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે અગત્યની મીટીંગ યોજાઈ રહી છે. જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિનાં પ્રમુખ કેપ્ટન સતિષચંદ્ર વિરડાની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ રહેલી આ મીટીંગમાં કોંગ્રેસનાં કાર્યકતાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

