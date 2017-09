જૂનાગઢ શહેરનાં વિવિધ વિસ્તારોમાં વધુ આઠ એલઈડી હાઈમાસ્ટ ટાવર બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં આ સુવિધા પ્રાપ્ત થશે અને અનેક વિસ્તારો ઝળહળતા બની જશે.

