જૂનાગઢ જીલ્લામાં છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં વાહન અકસ્માતે ૧૪૯૧ થી પણ વધુ લોકો મોતને ભેટયાં હતાં અને ર૦૦૦ જેટલાં લોકોને નાની-મોટી ઈજા થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.