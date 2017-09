જૂનાગઢ કોંગ્રેસમાં ઉત્સાહનો માહોલ

આગામી વિધાનસભાની ચુંટણી પહેલાં કોંગ્રેસને વધુ મજબુત બનાવવાની કવાયતનાં ભાગરૂપે જૂનાગઢ આવેલા કોંગ્રેસનાં શહેરી વિસ્તારનાં નીરીક્ષક અને પૂર્વ મંત્રી નરેશભાઈ રાવલે દાવો કર્યો હતો કે આ વખતે ગુજરાતનાં શહેરી વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસ તરફી વાતાવરણ છે અને જા આપણે વ્યવસ્થાને વધુ જાળવીએ તો કોંગ્રેસની બહુમતી નિશ્ચીત છે. જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે શહેર કોંગ્રેસનાં પ્રમુખ સતિષભાઈ વિરડા સહિત વિવિધ આગેવાનો અને કાર્યકતાઓ સાથે વિવિધ મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા કરી હતી અને કોંગ્રેસ કેવી રીતે જીત મેળવી શકે તેના ઉપર માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.